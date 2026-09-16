Nifty positional Trade view by Pankaj Bagri S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES NSE:NIFTY1! pankajm7899 **NIFTY FUTURES – POSITIONAL SETUP** **Support Zone:** 23,100 **Upside Targets:** 25,200 → 26,200 NIFTY Futures is approaching a **strong 23,100 support zone**.
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