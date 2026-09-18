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RT Russia

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Трамп подписал закон, позволяющий вводить новые санкции против России

Трамп подписал закон, позволяющий вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить новые ограничения против России, однако автоматически они не вступят в силу — решение остаётся за американским лидером.

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