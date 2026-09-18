Трамп подписал закон, позволяющий вводить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить новые ограничения против России, однако автоматически они не вступят в силу — решение остаётся за американским лидером.
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