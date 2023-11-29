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Добрый Мир

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ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА. ТРИ СЦЕНАРИЯ КОНЦА УКРАИНЫ БЕЗ РУССКИХ

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА ПРОЙДЕНА. ТРИ СЦЕНАРИЯ КОНЦА УКРАИНЫ БЕЗ РУССКИХ

Анонимные политические аналитики продолжают исследовать ситуацию на Украине. Ситуация складывается таким образом, что точка невозврата для всех участников конфликта в стране уже пройдена.

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