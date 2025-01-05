В Самарской области полицейские и общественники в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили ребят с Новым годом

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники тольяттинской полиции вместе с общественниками посетили ребят из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии