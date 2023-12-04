Конкурс на самую нарядную елку во дворах пройдет в Подмосковье

Конкурс на самую нарядную елку запустили в Подмосковье. Заявки будут принимать с 1 по 18 декабря. Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, голосование за самую нарядную елку начнется 22 декабря в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии