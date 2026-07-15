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Царьград

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Мохаджерани: США нанесли удары, убившие 30 мирных жителей Ирана

Мохаджерани: США нанесли удары, убившие 30 мирных жителей Ирана

В южных районах Ирана в результате воздушных ударов США погибло не менее 30 мирных жителей. Потери подтверждены представителем иранского правительства Фатеме Мохаджерани, выразившей соболезнования семьям погибших.

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