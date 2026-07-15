Мохаджерани: США нанесли удары, убившие 30 мирных жителей Ирана

В южных районах Ирана в результате воздушных ударов США погибло не менее 30 мирных жителей. Потери подтверждены представителем иранского правительства Фатеме Мохаджерани, выразившей соболезнования семьям погибших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии