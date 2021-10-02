МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Мой муж изменял мне с моей сестрой

Мой муж изменял мне с моей сестрой

Подслушали у замужних .История Из жизни постараюсь кратко. Жила с мужчиной 12 лет, у нас есть три прекрасные дочки.

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Vera Dobryagina
А вы, имея трёх детей, когда ещё и изменять мужу успевали бы? Когда он вас обвинял? До замужества ещё? Или уже при наличии трёх дочек? Ну, красавЕц, что сказать...Да к том же, ещё и алкогольная зависимость уже налицо. Как же вы, хранительница очага, уходили не раз от него с детьми, один раз одна от него ушли, а дети как же? Кто 1,5 месяца ими занимался? Вы знаете, не удивили, что с вашей сестрой он сошёлся, вы друг друга стоите. Какая вы хранительница очага? У вас и очага-то нет.

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