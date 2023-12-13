В Евпатории устанавливают главную городскую ёлку

В Евпатории на Театральной площади начался монтаж главной городской ёлки. Фото: пресс-служба администрации Евпатории«Рабочие проводят сборку каркаса 11-метрового искусственного новогоднего дерева», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии