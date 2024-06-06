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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воспитанник «Зенита» Кирш перейдет в «Динамо» Махачкала на правах аренды

Ранее 19-летний воспитанник «Зенита» находился в аренде в «Ростове». В составе ростовского клуба защитник провел 3 матча в Фонбет Кубке России, не отметившись результативными действиями.

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