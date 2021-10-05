Нефть выше $80 вдохновляет российский рынок

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначным для российского рынка. Нефть накануне показала значительный рост, сумела закрепиться выше ключевого уровня в 80 долларов за баррель Brent и сегодня продолжает небольшое повышение.
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначным для российского рынка. Нефть накануне показала значительный рост, сумела закрепиться выше ключевого уровня в 80 долларов за баррель Brent и сегодня продолжает небольшое повышение.
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