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Нефть выше $80 вдохновляет российский рынок

Нефть выше $80 вдохновляет российский рынок

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначным для российского рынка. Нефть накануне показала значительный рост, сумела закрепиться выше ключевого уровня в 80 долларов за баррель Brent и сегодня продолжает небольшое повышение.

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