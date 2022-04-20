Куат переведен в молодежную команду «Астаны» за дисциплинарное нарушение

Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат отстранен от тренировок основного состава. «Куат переведен в молодежную команду за серьезное дисциплинарное нарушение», – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
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