Владимир СОЧНОВ: Так и запишите - чемпионом снова станет «Зенит»!

- Трудился на даче, да бросил все и стал готовиться к старту нового чемпионата, - с прибаутками, в прекрасном настроении начал свой прогноз перед стартом очередного сезона РПЛ наш эксперт из команды ветеранов «Спартака» Константина Бескова Владимир Сочнов.
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