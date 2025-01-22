Полеты из США в Польшу снизились: что происходит с авиасообщением в Жешуве

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января в Польшу прибыли лишь четыре рейса: два — с американских авиабаз Рамштайн и Висбаден в Германии, и два других — от авиакомпании Kalitta с баз в США, в Райт-Паттерсоне и Довере.