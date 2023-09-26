СУ СК рассмотрит жалобу курганцев, собирающих подписи за уголовное дело на мэра

Судебные приставы передали в СУ СК по Курганской области обращение жителей о привлечения мэра Кургана Елены Ситниковой к уголовной ответственности за неисполнение ремонта по проблемной дороге по улице рядом с тюрьмой.
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