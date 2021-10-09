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Мишу собираются свести с ума

Мишу собираются свести с ума

автор - Дилетант о политике Грузия - хорошая страна. Горы, море, климат хороший.

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Samarium
Как можно свести с чего-то того, чего нет и никогда не было ???
Nikolay Stepanov
Даже грузинам, выпивая, надо закусывать.
Lora Некрасова
Как интересно, пол Грузии считает, что Миша агент Кремля. Вторая половина Грузии считает, что Кремль Мишу преследует. А диагноз для всех двух половин в таком случае будет один - они там все чокнулись. Украинская майданная лихорадка оказалась очень заразной. И это в отличие от ковид-19 не лечится.

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