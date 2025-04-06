Конгрессмен-республиканец раскритиковал Трампа за увольнение главы АНБ

Решение президента Дональда Трампа уволить директора Агентства национальной безопасности (АНБ) и его заместителя раскритиковал конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, заявив что Китай и Россия смеются над США из-за этого шага в интервью 6 апреля программе Face the Nation на канале CBS News.
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