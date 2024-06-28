Бразилия экстрадировала в Россию обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей Гражданка России Вероника Лебедева экстрадирована из Бразилии в РФ, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
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