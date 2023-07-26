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Американцы с удивлением узнают, что США граничат с Россией

Американцы с удивлением узнают, что США граничат с Россией

"Оказывается США граничит не только с Мексикой и Канадой, но и с Россией!" В американском сегменте соцсетей широко расходится карта пограничья между США и Россией.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Готовится спецоперация по защите русских на Аляске
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2 час.
Константин Анатольевич
Во времена СССР и ранние действительно известны случаи когда местные народности на собачьих упряжках добирались до Аляски и обратно но чтобы миграция тут явные мягко говоря пробелы в образовании ГЕОГРАФИЮ УЧИТЬ ОДНАКО НАДО...🤣
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1 час.
КузнецовВВ
Берингов пролив никогда не замерзает полностью из-за сильного течения, так что на собаках там не пройти. Было 2 случая когда его преодолевали пешком, но оба раза это делали профессиональные путешественники после длительной подготовки. Первый раз - россияне отец и сын Шпаро в 1998 году, а в 2006 обратный визит был со стороны американцев. Причем наши потратили на переход пролива 21 день из-за постоянного дрейфа льдов и обхода незамерзших участков.
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1 час.

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