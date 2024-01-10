Воплощение последней надежды: 30 лет назад в стране появилось МЧС

Сегодня российские спасатели отмечают круглую дату - ровно 30 лет назад в стране появилось МЧС. Его создали на базе Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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