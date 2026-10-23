Самая высокая цена на бензин в УрФО зафиксирована в Тюменской области — 91,50 рубля за литр, самая низкая — в Курганской области, 67,39 рубля.
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