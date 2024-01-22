NASA восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity после ее неожиданного обрыва  

Ingenuity / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS Во время 72-го полета аппарат NASA успешно поднялся на высоту 12 метров, однако во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась еще до посадки дрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии