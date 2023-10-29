Кандидату в мэры Кишинева на телевидении запретили выступить на русском языке

Кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов, депутату парламента Диане Караман на молдавском телевидении было запрещено представлять свою избирательную программу на русском языке, сообщает ТАСС.
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