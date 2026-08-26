Диетолог Паллиан: киви вечером может улучшить качество сна

Исследования связывают употребление киви вечером с увеличением продолжительности сна и более быстрым засыпанием, Возможный эффект объясняют содержащимися в киви мелатонином, серотонином, антиоксидантами и витамином C.
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