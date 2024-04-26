Подполье сообщило об ударе ВС России по военным ВСУ в Запорожской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России нанесли удар по военнослужащим украинской армии, прячущимся в жилых домах в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
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