В США заявили о переходе в течение 10 лет к сдерживанию РФ и КНР

REUTERS США должны быть готовы к переходу в течение ближайшего десятилетия к ядерному сдерживанию России и Китая, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби на ежегодной конференции в Вашингтоне.