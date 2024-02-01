В США заявили о переходе в течение 10 лет к сдерживанию РФ и КНР

REUTERS США должны быть готовы к переходу в течение ближайшего десятилетия к ядерному сдерживанию России и Китая, заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби на ежегодной конференции в Вашингтоне.
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