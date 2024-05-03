Вниманию пассажиров: Перебои с электричеством на одной из улиц столицы

Кишиневское управление электротранспорта сообщает о перенаправлении некоторых троллейбусов и остановке других в связи с нарушением контактной сети на пересечении улицы Пушкина с улицей Букурешть в направлении Буюкан, отмечает Noi.
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