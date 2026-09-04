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Нарышкин назвал реальным риск масштабного конфликта на всём пространстве Евразии

Нарышкин назвал реальным риск масштабного конфликта на всём пространстве Евразии

Риск масштабного конфликта на всём пространстве Евразии реален, что вызывает самые серьёзные опасения, отметил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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