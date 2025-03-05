Зачем российские войска заходят в Сумскую область

В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Российская армия продолжает планомерно выдавливать противника из Курской области.
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