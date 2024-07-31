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Олимпийская чемпионка пошутила о последствиях заплыва в Сене

Олимпийская чемпионка пошутила о последствиях заплыва в Сене

Олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал пошутила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о последствиях заплыва в Сене.

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