Военное обозрение

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Плазменная винтовка Терминатора: фантастика, почти реализованная в жизни

Плазменная винтовка Терминатора: фантастика, почти реализованная в жизни

Многим любителям фантастики запомнилась сцена из фильма «Терминатор», когда робот из будущего в исполнении Арнольда Шварценеггера интересуется у продавца оружейного магазина, есть ли в наличии фазовый лазерный плазмоизлучатель диапазона 40 Ватт.

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