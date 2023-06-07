Плазменная винтовка Терминатора: фантастика, почти реализованная в жизни

Многим любителям фантастики запомнилась сцена из фильма «Терминатор», когда робот из будущего в исполнении Арнольда Шварценеггера интересуется у продавца оружейного магазина, есть ли в наличии фазовый лазерный плазмоизлучатель диапазона 40 Ватт.