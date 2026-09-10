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Регионы России

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«Группа Астра» получила сертификат ФСТЭК России для Astra Flatpak

«Группа Астра» получила сертификат ФСТЭК России для Astra Flatpak

«Группа Астра» объявила о получении сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России, который подтверждает, что их разработка Astra Flatpak относится к средствам контейнеризации первого и максимального класса защиты, соответствующим требованиям регулятора по безопасности информации.

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