Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Мужчины разыграют медали в марафоне, метании копья и на 5000 м, женщины – в прыжках в высоту и стипль-чезе

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023 Будапешт, Венгрия Мужчины Марафон 8:00 5000 м 21:10 Метание копья 21:20 4x400 м 22:37 Женщины Прыжки в высоту 21:05 800 м 21:45 3000 м с/п 22:10 4x400 м 22:47 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.