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В Барнауле планируют капитально отремонтировать еще две школы

В Барнауле планируют капитально отремонтировать еще две школы

В Барнауле продолжится проведение капитального ремонта городских школ. В ближайшей перспективе рассматривается возможность проведения капитального ремонта гимназии №69 и школы №81, сообщили в городском комитете образования.

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