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Вместе сильнее: пять уральских городов объединились ради развития

Вместе сильнее: пять уральских городов объединились ради развития

Пять городов Свердловской области (Лесной, Кушва, Красноуральск, Верхняя Салда, Верхняя Тура) объединились в один кластер в рамках межмуниципального проекта «Вместе города сильнее: карта развития территорий».

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