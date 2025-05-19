Самая крупная железнодорожная катастрофа в Индии 1981 г

Один из вагонов поезда Я наткнулся на эту историю на одном индийском сайте, и самое интересное, что, хотя эта катастрофа стала самой смертоносной в истории Индии, о ней очень мало информации, особенно за пределами индийских новостных сайтов.
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