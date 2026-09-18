«Росэл» представил портативную станцию РЭБ «Чистюля»

Портативная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Чистюля», которую разработал холдинг «Росэл» Госкорпорации «Ростех», способна нарушить полет дрона противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Мир в два этапа: ...
- А Разведка Эстонии ...
- А Сикорский ожидает...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым