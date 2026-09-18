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«Росэл» представил портативную станцию РЭБ «Чистюля»

«Росэл» представил портативную станцию РЭБ «Чистюля»

Портативная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Чистюля», которую разработал холдинг «Росэл» Госкорпорации «Ростех», способна нарушить полет дрона противника.

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