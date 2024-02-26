Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком

Sergiy Che "...А пока Россия будет строгать «Авангарды», «Цирконы» и «Посейдоны» с «Буревестниками» как не в себя..." - строгать хорошо, но уже пора передавать кой-чего попроще на вооружение хуситам, что бы начинали отрабатывать на силах ВМФ НАТО, как оное передаёт бандеровне отрабатывая на кораблях ВМФ РФ на ЧФ

Николай Жариков Политики России уже поняли что те парни которые сейчас в окопах сильнее любой армии НАТО и скоро это поймут их собеседники из G20 .Вот тогда и начнутся переговоры о мире полностью на наших условиях. А на Украину уже всем наплевать.ОНА и без боёв станет нашей