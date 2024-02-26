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Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком

Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком

  Путин абсолютно прав, Байден – замечательный президент для нашей страны! Бесценный американский беспилотник взял – и передал Ирану.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...А пока Россия будет строгать «Авангарды», «Цирконы» и «Посейдоны» с «Буревестниками» как не в себя...&quot; - строгать хорошо, но уже пора передавать кой-чего попроще на вооружение хуситам, что бы начинали отрабатывать на силах ВМФ НАТО, как оное передаёт бандеровне отрабатывая на кораблях ВМФ РФ на ЧФ
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13 час.
Николай Жариков
Политики России уже поняли что те парни которые сейчас в окопах сильнее любой армии НАТО и скоро это поймут их собеседники из G20 .Вот тогда и начнутся переговоры о мире полностью на наших условиях. А на Украину уже всем наплевать.ОНА и без боёв станет нашей
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12 час.
Николай Жариков
От Лаврова сейчас многое зависит а он не дурак.Уважаю его
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12 час.

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