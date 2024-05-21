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Минздрав России предложил признать аптечное обезболивающее наркотиком

Минздрав России предложил признать аптечное обезболивающее наркотиком

Обезболивающее "Тапентадол" будет внесено в список наркотических веществ.Наркотический анальгетик "Тапентадол", цена на который в аптеках России варьируется от 800 до 2000 тысяч рублей, в скором времени будет признан наркотиком.

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