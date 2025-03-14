В ЕР разгорелся спор о том, как повысить статус инженеров

Единороссы запустили большую дискуссию о том, как России достичь технологического лидерства. Основная проблема в тотальной нехватке кадров: большинство студентов-инженеров не доучиваются, а Минпросвещению не удается спрогнозировать, какие специалисты будут нужны через 10 лет.