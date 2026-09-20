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"15 килограммов вешенки": грибники Алтайского края хвастаются своими находками. Фото

"15 килограммов вешенки": грибники Алтайского края хвастаются своими находками. Фото

В Алтайском крае продолжается сезон сбора грибов. Согласно публикациям в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края", сейчас в лесах много вешенки и опят, но некоторые собирают килограммы лисичек.

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