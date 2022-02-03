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Надежда Сергеева: «В Пхенчхане мы были серо-белые и непонятно кто – без флага, гимна и с нейтральным статусом. В Пекине-2022 мы узнаваемые»

Российская бобслеистка Надежда Сергеева сравнила атмосферу в Пекине-2022 с той, что была на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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