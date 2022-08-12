"Жесткий нокаут Вселенной": 2 знака зодиака вышвырнут с корабля фортуны в ближайшие дни

"Жесткий нокаут Вселенной": 2 знака зодиака вышвырнут с корабля фортуны в ближайшие дни

Астрологи определили знаки зодиака, которые звезды буквально вышвырнут с корабля фортуны в самые ближайшие дни.

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