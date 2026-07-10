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Новости Брянска

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Брянский суд взыскал с бизнесмена 35 миллионов рублей

Брянский суд взыскал с бизнесмена 35 миллионов рублей

Фиктивные документы привели к ущербу бюджета на 35 миллионов рублей.Брянский районный суд удовлетворил прокурорский иск о взыскании с руководителя коммерческой фирмы более 35 миллионов рублей в доход государства.

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