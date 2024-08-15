Тревога в Бундесвере, была ли диверсия? Ответа нет, но заподозрили Россию

Вооруженные силы Германии (бундесвер) подозревают, что против них могла быть совершена диверсия. Хотя доказательств нет, но на всякий случай подозревать можно Россию, 15 августа пишет газета Tagesspiegel.
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