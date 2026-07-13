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ACA и Fight Nights проведут переговоры о совместном турнире, где будут бои чемпионов организаций

Президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что будет вести переговоры с главой лиги АСА Магомедом Бибулатовым о проведении турнира стенка на стенку, где подерутся чемпионы организаций.

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