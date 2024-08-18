РИАН: ВСУ используют в Курской области новейшую технику НАТО

ВСУ используют современную технику НАТО во время вторжения в Курскую область. Документы, полученные российскими морпехами, показывают, что бронеавтомобиль Roshel Senator был произведен и поставлен на Украину в 2024 году, пишут СМИ.
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