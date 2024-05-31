Пресс-служба Татарстана прокомментировала ситуацию с беспилотниками

ИМ

Ильдус Мамлеев

В Татарстане беспилотники ВСУ? А как они до туда долетели, почему об этом ни кто не пишет? Что с безопасностью внутри России происходит, куда ФСБ смотрит? Теперь своё ПВО в каждой Республике будет своё?