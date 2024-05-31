Власти подтвердили эвакуацию работников с некоторых предприятий.Власти Татарстана прокомментировали ситуацию с беспилотниками.
Пресс-служба Татарстана прокомментировала ситуацию с беспилотниками
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
В Татарстане беспилотники ВСУ? А как они до туда долетели, почему об этом ни кто не пишет? Что с безопасностью внутри России происходит, куда ФСБ смотрит? Теперь своё ПВО в каждой Республике будет своё?
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17 час.
E
Ed
Скрываемый парадными речами нехилый бардак во всем - самый лучший беспилотник. Свободно пока летает.
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17 час.
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