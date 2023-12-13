"Заноза" для ЕС: "Друга Путина" пытаются сманить через 10 млрд евро. Но есть нюанс

Европейская комиссия намерена "подкупить" Венгрию, чтобы избавиться от насущных проблем. Однако, как отмечает обозреватель Politico, проблем от этого будет ещё больше, нежели после вступления Украины в ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии