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"Заноза" для ЕС: "Друга Путина" пытаются сманить через 10 млрд евро. Но есть нюанс

"Заноза" для ЕС: "Друга Путина" пытаются сманить через 10 млрд евро. Но есть нюанс

Европейская комиссия намерена "подкупить" Венгрию, чтобы избавиться от насущных проблем. Однако, как отмечает обозреватель Politico, проблем от этого будет ещё больше, нежели после вступления Украины в ЕС.

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