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Курские новости

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В Глушковском районе Курской области дрон убил мужчину

В Глушковском районе Курской области дрон убил мужчину

В результате атаки дрона в селе Званное Глушковского района погиб 64-летний мужчина, ехавший на мопеде.

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