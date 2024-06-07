Маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги» хочет запустить у себя продажу ПИФ в июне

Финансовый маркетплейс Московской биржи «Финуслуги» планирует в конце июня запустить у себя на платформе возможность онлайн-покупки паевых инвестиционных фондов (ПИФ), рассказал «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФ 2024 управляющий директор «Финуслуг» Игорь Алутин.
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